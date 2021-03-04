Помпео может стать президентом США?

Майкл Помпео, бывший главой Госдепартамента в администрации предыдущего президента Америки Дональда Трампа, может баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Об этом политик сообщил в эфире телеканала Fox News.

Ведущий спросил у него, готов ли он участвовать в президентской гонке на очередных выборах, если Трамп решит не выдвигать свою кандидатуру.

"Я всегда готов бороться. Я сильно переживаю за Америку", - цитирует Помпео ТАСС.

Он признался, что уже давно разделяет ценности консервативного движения, и заверил, что и в будущем не планирует отказываться от них.

Напомним, 28 февраля Дональд Трамп, выступая на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) не исключил, что может еще раз принять участие в борьбе за пост президента.