Хакеры добрались до аккаунта президента Киргизии

Неизвестным хакерам удалось взломать страницу президента Киргизии Садыра Жапарова в социальной сети Facebook, - заявила сегодня пресс-секретарь главы киргизского государства Галина Байтерек.

"Личная страница президента Садыра Жапарова в социальной сети Facebook была взломана неизвестными. Злоумышленники оставляли комментарии с указанной страницы под различными постами", - отметила пресс-секретарь, передает ТАСС.

Галина Байтерек подчеркнула, что президент не имеет никакого отношения к последним комментариям, которые были размещены с его страницы в Facebook.

"Садыр Жапаров с уважением относится ко всем мнениям, высказываемым в обществе, в том числе и критичным, поэтому никогда не позволил бы себе подобные высказывания", - отметила пресс-секретарь президента Киргизии.