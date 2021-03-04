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Отели и гостиницы снова заработают в Железноводске

Отели и гостиницы снова заработают в Железноводске

В пресс-службе администрации Железноводска сообщили о том, что гостиницы и отели города возобновят работу при выполнении мер профилактики. Ранее учреждения принимали только тех гостей, которые находились в городе по служебной необходимости.

"Уверен, что отельеры сумеют быстро восстановить темпы развития отрасли и обеспечить всех наших гостей современным гостиничным сервисом, тем более что запланировано возобновление наших событийных мероприятий туристической направленности уже с мая этого года", - прокомментировал глава Железноводска Евгений Моисеев, пишет "Ставропольская правда".

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Вестник Кавказа

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