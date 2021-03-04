В Адлере тушили торговые павильоны

Минувшей ночью в Адлерском районе Сочи вспыхнул крупный пожар, - сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пожар в торговых рядах на улице Голубые Дали вспыхнул в 2:27 ночи. Огнем оказались охвачены сразу несколько торговых павильонов, - передает "АиФ".

На то, чтобы потушить пламя, кубанским огнеборцам потребовался час – возгорание на площади в 400 кв м было полностью ликвидировано в половине четвертого утра, к счастью, обошлось без пострадавших.

Огонь тушили 40 человек личного состава и 12 пожарных машин, - говорится в сообщении.