В Адлере тушили торговые павильоны
Минувшей ночью в Адлерском районе Сочи вспыхнул крупный пожар, - сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Пожар в торговых рядах на улице Голубые Дали вспыхнул в 2:27 ночи. Огнем оказались охвачены сразу несколько торговых павильонов, - передает "АиФ".
На то, чтобы потушить пламя, кубанским огнеборцам потребовался час – возгорание на площади в 400 кв м было полностью ликвидировано в половине четвертого утра, к счастью, обошлось без пострадавших.
Огонь тушили 40 человек личного состава и 12 пожарных машин, - говорится в сообщении.
Вестник Кавказа
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