В столичный регион возвращаются морозы

Сегодня жителей столичного региона ожидает облачная погода с мокрым снегом и гололедицей, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в столице составит от минус одного градуса до одного градуса тепла, а уже предстоящей ночью столбики термометров в городе могут опуститься до минус семи.

В Подмосковье днем ожидается от трех градусов мороза до плюс двух тепла, а ночью по области может похолодать до минус десяти градусов.

Ветер будет дуть западный и северо-западный, его скорость в порывах будет достигать 17 м/с, в связи с чем в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать до 21:00 мск.