Грузии пообещали миллион доз американской вакцины

Американская фармацевтическая компания Novavax пообещала поставить Грузии до конца июня миллион доз антикоронавирусной вакцины, - заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в эфире телеканала Rustavi 2.

"Достигнута предварительная договоренность с Novavax, она запланирована на конец июня. По предварительным данным, нет никаких препятствий. Это практически решит вопрос об иммунизации в первый год. Грузия одной из первой установила связь с Novavax", – рассказал Церцвадзе, передает Sputnik Грузия.

Напомним, вакцина Novavax предполагает две прививки на человека, так же как AstraZeneca и Pfizer, вопросы о поставках которых решает Минздрав Грузии.