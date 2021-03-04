Верхний Ларс снова закрыт для грузовиков из-за снега

Снегопад снова закрыл движение на участке Гудаури - Коби (Крестовый перевал) международной автомагистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс (Военно-Грузинская дорога), ведущей из Грузии в направлении РФ, для большегрузного транспорта, - сообщает департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

"Из-за снега и гололеда движение на участке Гудаури - Коби запрещено для машин с прицепами и полуприцепами, а для остальных видов транспорта свободно", - говорится в сообщении ведомства, передает "Интерфакс".

Ограничения есть и на участках Млета-Гудаури, Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс - движение автотранспорта здесь разрешено в безостановочном режиме и только через лавинозащитные тоннели.

За соблюдением перемещения здесь будет следить патрульная полиция, - предупредили в департаменте.