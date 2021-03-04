Коронавирус в Казахстане снова пошел в рост

Динамика показывает, что количество инфицированных в Казахстане снова идет вверх - за прошедшие сутки в стране выявлено 804 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, - сообщает министерство здравоохранения.

Сомнительную пальму первенства продолжают удерживать Алматы и Нур-Султан – в двух мегаполисах зафиксировано 121 и 84 инфицированных соответственно. За ними следуют Павлодарская – 81 заболевший, Западно-Казахстанская – 72 инфицированных,

Алматинская – 64 новых больных, и Костанайская области – 61 заболевший, передает Sputnik Казахстан.

Накануне в стране было выявлено 717 новых больных, позавчера - 658, еще днем ранее - 622.

Всего в стране выявлено 215 610 заболевших.

За прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 874 казахстанца, умерли 11 человек - шесть от коронавируса и пять - от ковидной пневмонии.

По состоянию на 4 марта в Казахстане COVID-19 болеют 19 053 человека, из них у 13 227 пациентов лабораторно подтвержден COVID-19, а у 5 826 тест отрицательный (ковидная пневмония).

В стационарах лежат 4 418 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 14 635 человек, - говорится в сообщении.