Ракета Илона Маска Starship села, но не выдержала избытка топлива (ВИДЕО)

Прототипу разрабатываемого компанией Илона Маска SpaceX для дальних космических полетов аппарата Starship, запущенному минувшей ночью с площадки в округе Камерон в американском Техасе, наконец удалось совершить успешную посадку, однако и она закончилась взрывом.

Прототип SN10 в ходе испытательного полета поднялся в воздух на высоту около 10 км, предположительно, произвел перемещение топлива, выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно совершил ее, однако взорвался спустя несколько минут, - передает РИА Новости.

Как сообщается в трансляции, взрыв произошел из-за "избытка ракетного топлива".

Основатель SpaceX Илон Маск, комментируя в Twitter результаты испытаний, отметил, что корабль "приземлился целым и невредимым", а также выразил надежду на дальнейшие успешные полеты.

Напомним, это уже третий запуск Starship на высоту более 10 км. Ранее запуски проводились 10 декабря и 3 февраля, тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке, однако испытания все равно были признаны успешными. Илон Маск еще до старта оценивал вероятность успешной посадки при первом запуске только как одну треть.

SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы не только на околоземные орбиты, но и на Луну и Марс.