Большая часть Казахстана останется во власти непогоды

В предстоящие три дня погода в Казахстане будет переменчивой и экстремальной, - рассказала инженер-синоптик Казгидромета Айдана Каримханова.

"Очередной атлантический антициклон, параллельно смещаясь с Северо-западным циклоном с запада на восток страны, образуют активные фронтальные разделы. С ними пройдут осадки, на юге и востоке страны местами сильные осадки (дождь, снег) и колебания температуры воздуха. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра в отдельных регионах с низовой метелью", - поведала синоптик, передает Sputnik Казахстан.

В столице сегодня прогнозируется метель и ограничение видимости, что опасно для загородных поездок.

Не лучше и ситуация на дорогах страны: в Акмолинской области сегодня с 07:00 утра закрыта трасса, ведущая из столицы до Щучинска (курорт Боровое).

"В связи с ухудшением погодных условий (ветер, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Нур-Султан - Петропавловск км. 18-231, участок Нур-Султан - Щучинск", - , сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Также с минувшего вечера сохраняются ограничения на ряде автодорог Северо-Казахстанской и Актюбинской областей.