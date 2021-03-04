Российские мужчины не торопятся отпускать женщин на работу – соцопрос

Половина российских мужчин - 50% - считают, что женщинам лучше не работать, однако сами россиянки думают иначе, - показал опрос банка "Открытие".

Взгляды мужчин и женщин на мотивы работы сильно расходятся: так, 45% женщин и только 28% мужчин уверены, что женщина должна работать ради финансовой независимости, еще 33% россиянок и 24% россиян - для самовыражения женщины. При этом 36% мужчин и лишь 19% женщин считают, что женщина должна работать только в крайнем случае, если нет другой возможности обеспечить себя и детей, - передает ТАСС.

Более половины опрошенных мужчин, 55%, считают, что главная роль женщины - быть матерью и хранительницей очага. Больше всего такого мнения придерживаются жители Северного Кавказа и Приволжского федерального округа - по 64%. А вот среди женщин такого мнения придерживаются лишь 37%. Большинство же из них - 51% - полагают, что вправе сами решать, какая роль в обществе для нее будет главной. Меньше всего женщин оставляют за собой право на выбор социальной роли в Южном федеральном округе (46%).

Что касается профессиональной реализации женщин, то такую точку зрения на главную их роль разделяют только 2% женщин и 1% мужчин.