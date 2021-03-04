МГУ вошел в топ-50 всемирного рейтинга университетов

По шести направлениям подготовки из 33 Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова вошел в топ-50 международного рейтинга QS World University Rankings by Subject-2021.

"Количество российских вузов в предметных рейтингах лучших университетов мира 2021 года за год выросло с 36 до 40. В этом году российские вузы получили 278 позиций в пяти отраслевых и 39 предметных рейтингах, в прошлом году они получили 250 позиций, также в пяти отраслевых и 39 предметных рейтингах", - говорится в сообщении пресс-службы QS, передает РИА Новости.

В десятку наиболее представленных в предметных рейтингах российских вузов вошли МГУ, Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский государственный университет, Уральский федеральный университет, Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет, Казанский федеральный университет, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, Томский политехнический университет, Национальный университет "Московский физико-технический институт".

Всего в исследование вошли 1452 вуза, в том числе 40 вузов из России, - отметили составители рейтинга.