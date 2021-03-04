Тегеран готов налаживать диалог с Эр-Риядом – МИД Ирана

Иран готов предложить Саудовской Аравии начать диалог между государствами региона, - заявил в эфире телеканала Al Jazeera официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Мы хотим начать реальный региональный диалог, и Саудовская Аравия не должна рассматривать этот запрос как угрозу против нее", - рассказал он, передает РИА Новости.

Все стороны, включая Эр-Рияд, должны сотрудничать, чтобы положить конец страданиям йеменского народа и войны против него, поскольку корень проблемы в Йемене - агрессия Саудовской Аравии, - добавил дипломат.

Напомним, с августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией.