Кто обеспечит вакцинацию в Узбекистане

Узбекистан начинает кампанию массовой вакцинации от коронавируса лекарством, до завершения третьего этапа испытаний которого еще несколько месяцев. Граждане Узбекистана могут быть привиты бесплатно, но пока неизвестно, сколько людей захочет воспользоваться возможностью. Тот факт, что жизнь возвращается в привычное русло, снижает ощущение срочности, пишет Eurasianet.

1 марта местные новостные агентства сообщили о сертификации вакцины, произведенной в Узбекистане. Однако, возможно, в этом есть преувеличение. На самом деле вакцина в основном была разработана китайской компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical, а важный третий этап испытаний проходит в Узбекистане. Судя по всему, на этом основании новая вакцина будет производиться под местной торговой маркой ZF-UZ-VAC 2001.

На первом этапе 4,1 миллиона человек, то есть более одной десятой населения, будет привито бесплатно. Сколько времени займет первый этап, неизвестно. Вакцину получат граждане в возрасте 65 лет и старше, медицинские работники, страдающие хроническими заболеваниями, школьные учителя, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие.

По мере того как правительство Узбекистана пытается придать своей инициативе по вакцинации патриотический импульс, разместив свой флаг на ZF-UZ-VAC 2001, Китай пытается получить должное признание.

Несколько узбеков, опрошенных государственным информационным агентством ”Синьхуа” высоко оценили китайскую программу разработки вакцины.

”Разработка и начало испытаний китайской вакцины, в том числе в Узбекистане, вселили в нас надежду, - сказала в интервью ”Синьхуа” Наргис Косимова, преподаватель Узбекского государственного университета мировых языков. - Я считаю, что у китайской вакцины высокое качество. Если бы наше правительство решило закупить вакцину, я бы его поддержала”.

Велика вероятность, что Косимова не была бы процитирована изданием, если бы не поддерживала китайскую вакцину. На самом деле, все опрошенные ”Синьхуа” выражают энтузиазм по данному вопросу.

Муроджон Садуллаев, волонтер, принимавший участие в тестовых испытаниях китайско-узбекской вакцины, оказался еще одним заинтересованным респондентом: ”Я хочу выразить свою глубокую благодарность китайским специалистам, которые разработали эту вакцину, а также китайским врачам, обеспечившим безопасность узбекского народа и нашу общую победу над коронавирусом”.

За продвижение ZF-UZ-VAC 2001 в Узбекистане отвечала Шахло Турдикулова, первый заместитель министра инновационного развития. По ее словам, 7000 человек в Узбекистане приняли участие в третьем этапе испытаний, и результаты показали, что вакцина безопасна более чем на 99%. Выступая публично, она не уточнила, какие категории людей потенциально могут подвергнуться возможному риску.

По сообщению узбекской службы RFE/RL ”Радио Озодлик”, испытания третьего этапа ZF-UZ-VAC 2001 будут полностью завершены к маю. Этот факт правительство старается не афишировать. В отличие от большинства известных вакцин может потребоваться до трех уколов ZF-UZ-VAC 2001 для достижения максимальной эффективности. Из всех людей, прошедших испытания в Узбекистане, более 4400 получили только две инъекции. По состоянию на 2 марта третий укол был сделан 300 гражданам.

Тем не менее Турдикулова выражает оптимизм даже в отношении вакцинации двумя дозами: ”Если говорить об эффективности вакцины, то ее иммуногенность составляет 97%. Уровень выработки антител после второй дозы увеличивается в 11 раз”.

Одно из значительных заявленных преимуществ ZF-UZ-VAC 2001 заключается в том, что препарат можно хранить в обычном холодильнике. Для его хранения не требуются такие условия как, например, обеспечение температуры - 70 Cº, необходимое для Pfizer.

Но откуда возьмутся миллионы доз? Этот вопрос пока что остается открытым. В обозримом будущем препарат, вероятно, будет поставляться из Китая.

Как сообщило ”Радио Озодлик”, переговоры по поводу производства китайской вакцины в Узбекистане продолжаются. Сообщается, что ташкентская компания Jurabek Laboratories изучает возможность производства ZF-UZ-VAC 2001.

Россия тоже не хочет остаться в стороне. Предполагается, что ”Спутник V” будет играть серьезную роль в кампании по массовой вакцинации. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 2 марта, что Россия рассматривает возможность разрешить Узбекистану производить ”Спутник V” по лицензии. Это заявление Лавров сделал во время визита в Москву министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Комилова.

17 февраля правительственная комиссия дала России согласие на начало процесса сертификации ”Спутника V” в Узбекистане, но пока никаких заявлений на это счет не поступало.

Дилором Турсунова, эксперт по вакцинам Службы санитарно-эпидемиологического надзора и общественного здравоохранения, говорит, что Узбекистан также планирует получить 2,6 млн доз вакцины AstraZeneca. Когда это произойдет, неизвестно.

Если все пойдет по плану и вакцины окажутся столь же эффективными, как обещано, ко второй половине года ситуация в Узбекистане может быть довольно позитивной. Единственная возможная ложка дегтя - сопротивление вакцинации. Мнение общественности по этому вопросу мало изучено, но Узбекистану не привыкать к скептицизму со стороны широких масс.

Заместитель премьер-министра Бехзод Мусаев, намекнул, что никто не будет наказан за отказ от вакцинации: ”Если человек не хочет вакцинироваться, меры против него приниматься не будут”.

Однако опыт соседнего Казахстана, где некоторые медики столкнулись с порицанием и угрозами увольнения за отказ от прививки, предполагает, что такие либеральные настроения могут не отражать реалии на местах.

Мусаев сказал, что правильный подход состоит в информировании общественности о пользе вакцинации. Однако его доводы были несколько ослаблены практически полноценным возвращением к нормальной повседневной жизни в Узбекистане. Принципы социального дистанцирования в большинстве своем забыты, а маски носит меньшинство, даже в помещениях. На многих магазинах и кафе до сих пор висят таблички, запрещающие людям вход без масок, но этот запрет обычно игнорируется как покупателями, так и персоналом.