Меликов рассказал об опасных газопроводах в Дагестане

Сотни километров газопроводов несут опасность для жителей Дагестана, рассказал врио главы республики Сергей Меликов в ходе выступления в Совете Федерации в рамках Дней Дагестана.

"Более 360 км газопроводов, которые нуждаются в замене, проложены под землей в населенных пунктах и представляют реальную опасность для населения. Почти каждая четвертая газораспределительная станция исчерпала свою пропускную способность", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Чиновник обратил внимание, что в ряде населенных пунктов давление газа не позволяет отопить жилое помещение.

Меликов отметил и проблемы с электроснабжением: тысячи жителей различных населенных пунктов регулярно лишаются света. Даже в Махачкале в ряде районов напряжение по будням не превышает 160 вольт, добавил врио главы региона.