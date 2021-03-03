Таджикский скачек в цифровое будущее - альтернатива безработице и миграции

Пандемия COVID-19 усугубила проблемы развития, и все внимание теперь сосредоточено на возможностях их преодоления. Политики, столкнувшись с ограничениями системы здравоохранения и социально-экономическими последствиями кризиса сконцентрировали усилия на предоставлении социальной помощи, поддержке сельского хозяйства и пищевой промышленности. Появилось осознание необходимости ускорения реформ для развития партнерства с частным сектором, пишет издание Всемирного банка.

Как страна с молодым, растущим и в основном сельским населением, страдающая от коммуникационных проблем, Таджикистан во время частичной изоляции и строгих ограничений на поездки остро ощущал влияние институциональных и инфраструктурных сдерживающих факторов. Между тем усиливается необходимость превращения этих недостатков в источники посткризисного восстановления и достижения устойчивости.

Центральное место занимает перспектива цифровой трансформации для повышения качества предоставления государственных услуг и расширения деятельности частного сектора, в том числе в сельских и отдаленных регионах страны.

В отношении скачка в цифровое будущее у Таджикистана есть потенциал для того, чтобы эффективно отреагировать на пагубные последствия пандемии для дальнейшего развития. Это критический элемент экономической политики, с помощью которого можно создать основу для динамичного, устойчивого и всеобъемлющего восстановления в долгосрочной перспективе.

Цифровая повестка дня имела глобальное стратегическое значение задолго до пандемии, и в результате кризиса ее важность выросла в геометрической прогрессии. COVID-19 спровоцировал беспрецедентный динамизм в области цифровых инноваций. Во всем мире цифровые технологии предоставили правительствам, предприятиям и частным лицам средства, позволяющие осуществить социальное дистанцирование, обеспечить непрерывность ведения бизнеса и сделать возможным удаленное обучение.

Надежный высокоскоростной интернет помог предотвратить перебои, которые в противном случае привели бы к снижению благосостояния, доходов и занятости. Правительства и компании по всему миру вели виртуальные переговоры, а семьи получили доступ к онлайн-образованию и услугам электронного здравоохранения.

Таджикистан уже оценил преимущества передовой индустрии информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В 2000–2015 годах это был один из самых быстрорастущих секторов страны, способствующий социально-экономическому развитию и, косвенно, доходам государственного бюджета. Посредством прозрачных процедур регистрации и низких лицензионных сборов Таджикистан эффективно преобразовал относительную слабость своей экономики, низкий уровень проникновения интернета, в способность привлекать авторитетных международных операторов. В начале 2015 года государственный телеком сообщил о темпах роста доходов в сфере ИКТ почти на 15%. Однако с тех пор валовые доходы в секторе ИКТ начали постепенно падать, а количество новых абонентов - снижаться.

На сегодняшний день Таджикистан страдает от ограниченного доступа к интернет-услугам и высоких цен на них, особенно в сельской местности, где проживает более 70% населения. В 2019 году гораздо менее чем одно из ста домохозяйств имело широкополосный доступ к интернету (в основном в городских районах), и только 35% имели доступ к мобильному интернету.

Точно так же лишь несколько предприятий имеют широкополосный доступ, и менее одного процента предлагают цифровые услуги. Такое ограниченное использование интернета препятствует экономическому развитию, в том числе трансформации промышленных секторов страны. Ситуация усугубляется высокими ценами на международную связь, дороговизной государственных услуг, ограниченными локальными связями и слабой разработкой контента.

Главный вопрос заключается в том, способствовали ли изменяющаяся нормативно-правовая среда и отсутствие равных условий игры на рынке (с учетом доминирования государственной телекоммуникационной компании) ухудшению показателей сектора. Точно так же критически важны потенциальные связи между высокой налоговой маржой и возможностью реинвестировать средства в инфраструктуру 3G/4G, а также в развитие отрасли в целом.

Очевидно, что без распространения высокоскоростного интернета цифровая трансформация в Таджикистане невозможна, а услуги электронного правительства и мобильные финансовые приложения не могут развиваться. Если не провести необходимые реформы, цены останутся одними из самых высоких в мире, даже несмотря на ограниченный доступ и низкие скорости.

Правительство Таджикистана выразило заинтересованность в содействии развитию цифровой экономики и, в этом контексте, присоединилось к проекту Digital CASA, финансируемому Всемирным банком. Проект направлен на расширение доступа к более дешевому Интернету, привлечение частных инвестиций в сектор ИКТ и повышение способности правительства предоставлять государственные услуги в цифровом формате.

Соответствующие меры предпринимаются за счет инвестиций в инфраструктуру в Центральной Азии и некоторых частях Южной Азии. С их помощью будет развиваться регионально интегрированная цифровая инфраструктура и поддерживаться благоприятная среда. Центральное расположение Таджикистана в регионе (страна граничит с Афганистаном, Киргизией и Узбекистаном) делает его стратегическим важным узлом в региональной сетевой инфраструктуре, как это и предусмотрено широким проектом Digital CASA.

Чтобы обеспечить потенциал реагирования на COVID-19, Таджикистан будет сотрудничать с экспертами Всемирного банка для реализации менее жестких нормативных практик, улучшения связи и улучшения операционных и финансовых показателей сектора. Эти реформы и меры помогут мобилизовать дополнительные ресурсы, которые можно будет инвестировать в более инновационные и доступные услуги.

В случае успеха, такая стратегия ИКТ с перспективными, динамичными и прибыльными компаниями, нанимающими молодых людей по всей стране, будет стимулировать значительное социально-экономическое развитие и принесет дополнительные доходы в государственный бюджет.

За счет устранения входных барьеров и внедрения современной нормативно-правовой базы, Таджикистан может привлечь больше частных инвестиций, тем самым создав благоприятный цикл, поскольку новые прибыльные частные предприятия будут софинансировать развертывание широкополосной инфраструктуры и обеспечат улучшенную пропускную способность сети, включая инвестиции в технологию ”последней мили”.

Существует значительный интерес и потенциал для полной цифровой трансформации экономики Таджикистана: от новых технологических компаний до электронного правительства, безналичных платежей и решений для умных городов. Однако, чтобы стратегия сработала, одним из приоритетов политики должно быть устранение существующих ограничений для создания более благоприятной деловой среды.

При грамотной поддержке цифровая трансформация Таджикистана может помочь стране выйти из кризиса COVID-19 более сильной, конкурентоспособной и готовой поддержать усилия по решению проблем развития и созданию новых возможностей. Несмотря на инфляционное использование трансформационных целей, для молодых таджиков очевидно, что цифровое будущее - наиболее многообещающая альтернатива безработице и миграции.