Иран и Сирия возобновляют производство автомобилей
Иран и Сирия заключили соглашение о возобновлении работы совместной автомобильной компании "Сиамко", расположенной на территории Сирии.
Соответствующую информацию подтвердил министр промышленности Сирии Зиад Саббаг, передает агентство IRNA.
Ранее работа компании была приостановлена в связи с кризисом в Сирии.
Напомним, сирийско-иранская автомобильная компания "Сиамко" начала работу в 2007 году. Завод компании находится в промышленной зоне "Адра", в 35 км от Дамаска.
Вестник Кавказа
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