Иран и Сирия возобновляют производство автомобилей

Иран и Сирия заключили соглашение о возобновлении работы совместной автомобильной компании "Сиамко", расположенной на территории Сирии.

Соответствующую информацию подтвердил министр промышленности Сирии Зиад Саббаг, передает агентство IRNA.

Ранее работа компании была приостановлена в связи с кризисом в Сирии.

Напомним, сирийско-иранская автомобильная компания "Сиамко" начала работу в 2007 году. Завод компании находится в промышленной зоне "Адра", в 35 км от Дамаска.