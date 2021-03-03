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Иран и Сирия возобновляют производство автомобилей

Иран и Сирия возобновляют производство автомобилей

Иран и Сирия заключили соглашение о возобновлении работы совместной автомобильной компании "Сиамко", расположенной на территории Сирии.

Соответствующую информацию подтвердил министр промышленности Сирии Зиад Саббаг, передает агентство IRNA.

Ранее работа компании была приостановлена в связи с кризисом в Сирии.

Напомним, сирийско-иранская автомобильная компания "Сиамко" начала работу в 2007 году. Завод компании находится в промышленной зоне "Адра", в 35 км от Дамаска.

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Вестник Кавказа

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