Дагестанские медики получат современный онкоцентр

Власти Дагестана планируют в течение пяти лет открыть в регионе современный онкологический центр.

"Вопрос строительства онкоцентра уже обсудили в правительстве. Объем финансирования проекта - около 14 млрд рублей, срок реализации - 54 месяца", - рассказала советник председателя правительства Дагестана Зарема Уразаева, передает "Это Кавказ".

Инициировало проект ООО "МедИнвестГрупп", которое планирует инвестировать в строительство онкологического центра полного цикла на условиях государственно-частного партнерства.

В состав будущего центра войдут поликлиническое отделение, стационар, операционно-реанимационное отделение, радиологическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, блок реабилитации пациентов и отделение паллиативной помощи.

Онкоцентр будет построен между Махачкалой и Каспийском, рядом с международным аэропортом Уйташ, - добавила Уразаева.