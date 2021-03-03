Реконструкция радикально изменит сквер Чайковского в Новороссийске

В скором будущем жители Новороссийска не узнают городской сквер имени Чайковского, - сообщает пресс-служба администрации МО город-герой Новороссийск.

Реконструкция, которая пройдет в нынешнем году, предусматривает устройство двух новых пешеходных аллей шириной 5 м, которые образуют два дополнительных входа в сквер. Будут заложены и две новые диагональные аллеи шириной в 3 м, которые образуют четыре новых входа в сквер, - передает "АиФ-Юг".

Изменится и флора сквера: в нем высадят новые декоративные кустарники и низкорослые деревья, обустроят цветники с многолетниками, восстановят газонное покрытие.

В западной части сквера появится общественная зона с небольшим амфитеатром на 64 посадочных места, а со стороны прохода, ведущего от ТЦ "Красная площадь", планируется устройство детской площадки с покрытием на основе резиновой крошки, современное игровое оборудование.

Вся территория сквера будет освещена и оборудована камерами видеонаблюдения, - говорится в сообщении.