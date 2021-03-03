Власти Майкопа проведут стокилометровый весенний пеший марафон онлайн

Уже 8 марта, в Международный женский день, в столице Адыгеи будет дан старт первому весеннему спортивному мероприятию - городской комитет по ФК и спорту открывает прием заявок на весенний онлайн-марафон по ходьбе.

Фестиваль будет проходить с 8 по 14 марта, и за это время его участникам нужно будет преодолеть 100 км, фиксируя результаты в приложении YChamp. Всех, кому это удастся, ждут дипломы и участие в бесплатном розыгрыше призов, - передает "АиФ-Адыгея".

Стать участником марафона просто: нужно установить приложение YChamp и зарегистрироваться в нем, а также выслать на почту организаторов анкету-заявку.

Приниматься такие заявки будут до 7 марта включительно, - говорится в сообщении.