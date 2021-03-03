Власти Дагестана рассказали о планах по строительству объектов водоснабжения

В рамках дней Дагестана в Совете Федерации РФ в Москве представитель Минстроя республики рассказал о планах по строительству более 20 объектов водоснабжения.

"В прошлом году в республике введены 15 объектов водоснабжения. В нынешнем году планируется ввести от 20 до 25 объектов", - заявил он, пишет "Интерфакс".

На строительство пойдет порядка 915 млн рублей, шесть объектов водоснабжения возведут в рамках федерального проекта "Чистая вода".

"До 2024 года по проекту у нас запланировано строительство 28 объектов", - уточнил представитель ведомства.

Главными источниками питьевой воды в Дагестане являются подземные воды, родники и скважины. "Вода в Дагестане - чистая, но при транспортировке ее появляются проблемы. Чтобы их устранить, мы строим новые объекты водоснабжения по современным технологиям", - добавил сотрудник Минстроя Дагестана.