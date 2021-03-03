Бесплатные автобусы появятся в Москве к Пасхе

ГБУ "Ритуал" откроет программу перевозки граждан по территории 16 крупных кладбищ столицы в канун Пасхи. Автобусные маршруты позволят добираться до захоронений, которые находятся на значительном удалении от входа на кладбище, сообщил директор компании Артем Екимов.

"Организация маршрутной инфраструктуры на территории кладбищ - это обеспечение комфортной транспортной доступности любого места захоронения для посетителей, в особенности пожилых, с одновременным сохранением нормативных ограничений въезда личного транспорта на некрополи города, обеспечивающих возможность спокойного и безопасного мемориального посещения", - приводит слова Екимова ТАСС.

Уточняется, что транспорт будет ходить каждые 10-20 минут, а остановки будут совершаться по требованию пассажиров. Для этих нужд было закуплено 25 автобусов.

Стоит добавить, что перевозка будет осуществляться на безвозмездной основе. В программу вошли Востряковское Северное, Востряковское Центральное, Долгопрудненское Центральное, Домодедовское, Котляковское, Кузьминское, Митинское; Николо-Архангельское, Перепечинское, Троекуровское, Химкинское, Хованское Западное, Хованское Северное, Хованское Центральное, Щербинское (центральная и южная территории) кладбища.