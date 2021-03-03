В Железноводске определятся с леди велотерренкура

В Железноводске выберут леди Кавминводского велотерренкура, мероприятие пройдет 7 марта, сообщает пресс-служба администрации ставропольского курорта.

Победительница получит в подарок велосипед и возглавит апрельский велофестиваль. "Девушка, которая обойдет всех соперниц, возглавит колонну нашего курорта на большом велофестивале в апреле этого года и уедет домой на призовом велосипеде с огромным букетом цветов под наши аплодисменты", - поведал мэр города Евгений Моисеев.

Участницы должны будут пройти "праздничную Восьмерку": восемь этапов конкурса на знания, ловкость и умения обращаться с велосипедом.