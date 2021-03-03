Сезон охоты завершился в Ингушетии

Министерство природы Ингушетии официально объявила о завершении охотничьего сезона в республике. Отстрел животных в лесах региона запрещен.

"На территории региона сезон охоты длился около семи месяцев с августа по февраль. Последним завершился сезон охоты на хищников — лису, волка и шакала. За этот период всего было выдано около 1500 билетов на охоту", —отметили в министерстве.

Подчеркивается, что в связи с окончанием сезона охотники будут предоставлять сведения о добытых охотничьих ресурсах по месту получения разрешения на их добычу в 20-дневный срок после окончания сроков охоты — до 20 марта 2021 года включительно.

В ведомстве добавили, что за невыполнение требования охотников лишат права на ношение и хранение оружия.