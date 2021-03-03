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Обнародован список возможных представителей России на "Евровидении"

Обнародован список возможных представителей России на &quot;Евровидении&quot;

Первый канал отобрал музыкантов, которые будут претендовать на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение" 18-22 мая в Нидерландах от России. Об этом сообщил гендиректор канала Константин Эрнст.

Он также добавил, что участник от России будет выбран при помощи народного голосования в прямом эфире 8 марта.

"Мы предварительно отобрали несколько участников, которые, как нам кажется, равны по уровню. Кто больше нравится - пусть решают наши зрители", - приводит слова Эрнста ТАСС.

Сообщается, что в числе претендентов на участие в конкурсе от России оказались Моргенштерн, Егор Крид, Антон Беляев из группы Therr Maitz и дуэт #2Маши. При этом Эрнст добавил, что группа Little Big, которая должна была представлять Россию в прошлом году, также будет примет участие в голосовании.

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Вестник Кавказа

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