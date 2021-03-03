Хабиб Нурмагомедов назвал главную ценность в жизни

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов заявил в интервью Esquire, что считает главной ценностью в жизни время.

По его словам, время - это то, что люди недооценивают больше всего. "Вы можете купить все в этой жизни, но вы никогда не купите здоровье и время", - пояснил боец.

Он подчеркнул, что если зря потратить время, неправильно воспользоваться им, то никогда нельзя будет его вернуть. "Поэтому мы должны ценить время. Время - это все, что у нас есть, но многие люди пренебрегают им", - подытожил спортсмен.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. Этот бой стал первым для россиянина с сентября 2019 года и после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После победы Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 боях.