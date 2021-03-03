Встреча ОПЕК+: охладят ли Саудовская Аравия и Россия нефтяные цены?

ОПЕК+ доказала, что в состоянии контролировать цены на нефть. Без поддержки организации трудно было бы представить себе недавнее восстановление стоимости после того, как в прошлом году фьючерсы впервые в истории торговались ниже нуля. Теперь ОПЕК+ снова в центре внимания: все взоры прикованы к Саудовской Аравии и России - крупнейшим игрокам, контролирующим поставки, пишет Forbes.

Нефть марки Brent и другие бенчмарки испытывали давление в течение последних трех дней с точки зрения продаж, но сегодня цены восстанавливаются. Стоимость Brent составляет $62,89, с начала года она выросла на 21%, в то время как цены на другие виды нефти выросли почти на 23% с начала года.

Почему цены на нефть растут

Хотя многие фундаментальные факторы повлияли на нефтяные цены с момента их обвала в апреле прошлого года, процесс вакцинации от коронавируса остается наиболее важной причиной роста. Нефтяные инвесторы уверены, что вакцина против Covid-19 положит конец катастрофе и приблизит мир к нормальной экономической деятельности. Такой оптимизм поддержал спрос на нефть.

Заседание ОПЕК и поставки нефти

Завтра ОПЕК+ объявит о своем решении по поставкам нефти. Нефтяные трейдеры ожидают, что члены ОПЕК+ увеличат поставки сырья, таким образом подтвердив, что значительное негативное влияние коронавируса на спрос и предложение начало ослабевать. Поэтому на рынке окажутся дополнительные баррели нефти. Большинство трейдеров считают, что Саудовская Аравия, ключевой поставщик, больше не собирается сокращать объемы в одностороннем порядке. Велика вероятность того, что королевство значительно увеличит объемы производства, чтобы вернуться на рынок.

Сколько нефти окажется на рынке

Все члены ОПЕК+ стремятся увеличить поставки. Спор идет о том, возвращать или нет большую часть удержанного объема в 1,5 млн баррелей обратно на рынок. Встреча преследует две основные цели. Во-первых, обсудить увеличение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки в следующем месяце. Во-вторых, определить уровень предложения Саудовской Аравии после того, как она сократила добычу на миллион баррелей в день. В ОПЕК+ ожидают, что избыток предложения, вызванный замедлением мировой экономической активности, полностью исчезнет к августу.

Слухи и тревоги

Цены на нефть, вероятно, будут крайне волатильными в ближайшие 24 часа. Опасения в основном касаются возможных разногласий между политиками. Саудовская Аравия обычно не решается значительно увеличивать поставки, в то время как Россия стремится открыть нефтяные краны. Как всегда, перед встречей по рынку будут распространяться слухи о возможном увеличении предложения. Некоторые участники начнут уходить от разговора и выражать свое несогласие. Все это привычные ситуации на встречах ОПЕК+, но тем не менее спекулянты воспринимают каждый заголовок как возможность для торговли.

Вывод

Вероятно, на рынок вернется больше нефти. Пока возможный дополнительный объем не превышает 500 000 баррелей в сутки, особой активности не будет. Однако если картель увеличит предложение на миллион баррелей или больше, на рынке может начаться активная распродажа нефти.