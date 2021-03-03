Главная » Аналитика

Встреча ОПЕК+: охладят ли Саудовская Аравия и Россия нефтяные цены?

Встреча ОПЕК+: охладят ли Саудовская Аравия и Россия нефтяные цены?

ОПЕК+ доказала, что в состоянии контролировать цены на нефть. Без поддержки организации трудно было бы представить себе недавнее восстановление стоимости после того, как в прошлом году фьючерсы впервые в истории торговались ниже нуля. Теперь ОПЕК+ снова в центре внимания: все взоры прикованы к Саудовской Аравии и России - крупнейшим игрокам, контролирующим поставки, пишет Forbes.

Нефть марки Brent и другие бенчмарки испытывали давление в течение последних трех дней с точки зрения продаж, но сегодня цены восстанавливаются. Стоимость Brent составляет $62,89, с начала года она выросла на 21%, в то время как цены на другие виды нефти выросли почти на 23% с начала года.

Почему цены на нефть растут

Хотя многие фундаментальные факторы повлияли на нефтяные цены с момента их обвала в апреле прошлого года, процесс вакцинации от коронавируса остается наиболее важной причиной роста. Нефтяные инвесторы уверены, что вакцина против Covid-19 положит конец катастрофе и приблизит мир к нормальной экономической деятельности. Такой оптимизм поддержал спрос на нефть.

Заседание ОПЕК и поставки нефти

Завтра ОПЕК+ объявит о своем решении по поставкам нефти. Нефтяные трейдеры ожидают, что члены ОПЕК+ увеличат поставки сырья, таким образом подтвердив, что значительное негативное влияние коронавируса на спрос и предложение начало ослабевать. Поэтому на рынке окажутся дополнительные баррели нефти. Большинство трейдеров считают, что Саудовская Аравия, ключевой поставщик, больше не собирается сокращать объемы в одностороннем порядке. Велика вероятность того, что королевство значительно увеличит объемы производства, чтобы вернуться на рынок.

Сколько нефти окажется на рынке

Все члены ОПЕК+ стремятся увеличить поставки. Спор идет о том, возвращать или нет большую часть удержанного объема в 1,5 млн баррелей обратно на рынок. Встреча преследует две основные цели. Во-первых, обсудить увеличение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки в следующем месяце. Во-вторых, определить уровень предложения Саудовской Аравии после того, как она сократила добычу на миллион баррелей в день. В ОПЕК+ ожидают, что избыток предложения, вызванный замедлением мировой экономической активности, полностью исчезнет к августу.

Слухи и тревоги

Цены на нефть, вероятно, будут крайне волатильными в ближайшие 24 часа. Опасения в основном касаются возможных разногласий между политиками. Саудовская Аравия обычно не решается значительно увеличивать поставки, в то время как Россия стремится открыть нефтяные краны. Как всегда, перед встречей по рынку будут распространяться слухи о возможном увеличении предложения. Некоторые участники начнут уходить от разговора и выражать свое несогласие. Все это привычные ситуации на встречах ОПЕК+, но тем не менее спекулянты воспринимают каждый заголовок как возможность для торговли.

Вывод

Вероятно, на рынок вернется больше нефти. Пока возможный дополнительный объем не превышает 500 000 баррелей в сутки, особой активности не будет. Однако если картель увеличит предложение на миллион баррелей или больше, на рынке может начаться активная распродажа нефти. 

550 просмотров




Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!