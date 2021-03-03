Захарова об отказе США насаждать демократию силой: правильное решение

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовал как правильное решение Вашингтона отказаться от практики силового насаждения демократии за рубежом. Соответствующие слова госсекретаря Энтони Блинкена она прокомментировала в интервью телеканалу "Звезда".

Дипломат обратила внимание, что не только демократию - вообще ничего нельзя продвигать, используя силу.

"Нельзя что-либо продвигать даже не силой, а используя какие-то другие ресурсы, в другие суверенные страны без их на то воли, официального согласия, без уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости этих государств", - подчеркнула Мария Захарова.

Он призвала власти США перечитать Устав ООН и действовать в соответствии с ним.