В Ессентуках началось строительство самого большого на Северном Кавказе колеса обозрения

В Ессентуках приступили к строительству самого большого на Северном Кавказе колеса обозрения. Об этом сообщили в управлении по информполитике правительства Ставрополья.

Строительство объекта должно было начаться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса Covid-19 было принято решение отложить строительные работы на год.

Высота аттракциона составит 65 метров. Как отмечается, 265-тонную конструкцию с кабинами привезут из Москвы по частям, передает "Ставропольское телевидение".

Планируется, что колесо обозрения заработает в начале лета.