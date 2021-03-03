Малышева осталась довольна Чечней

Ведущая телепередачи "Жить здорово" Елена Малышева приехала с визитом в Чечню. В аэропорту Грозного ее встретил глава регионального Минздрава Эльхан Сулейманов.

В ходе однодневного визита Малышева посетила Республиканскую детскую клиническую больницу имени Глинки, Клиническую больницу №1 Грозного и Республиканскую станцию скорой медицинской помощи, сообщает "Чечня сегодня".

С телеведущей "Первого канала" также встретился и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что Малышева оценила решение об отмене обязательного масочного режима, а также осталась довольна организацией работы станции скорой медицинской помощи и оснащением детской клинической больницы

Кадыров добавил, что Малышева пообещала посетить Чеченскую Республику еще раз.