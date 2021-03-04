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Дмитрий Бабич. The Economist: Россия и Турция обладают большим миротворческим потенциалом

Политолог Дмитрий Бабич сделал обзор редакционной статьи британского журнала The Economist "Putin and Erdogan have formed a brotherhood of hard power" ("Путин и Эрдоган создают братство жесткой силы"), в которой идёт речь о том, что интересы России и Турции часто сталкиваются, но лидеры двух стран быстро находят компромисс, как, например, в Сирии, а потом и в Карабахе. 

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Вестник Кавказа

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