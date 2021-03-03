Пьяный водитель сбил четырех школьниц в казахстанском селе

Водитель машины УАЗ сбил четырех девочек, возвращавшихся домой со школы, в селе Корам Енбекшиказахского района Алматинской области. Об этом рассказали в полиции.

Одна школьница смогла увернуться, остальные получили тяжелые травмы, причем состояние двух девочек крайне тяжелое, пишет Sputnik Казахтан.

У пострадавших диагностированы переломы бедренных костей, голени, ушиб головного мозга, сочетанные травмы, черепно-мозговые травмы, травматический шок и кома 3-4 степени. Два ребенка находятся на ИВЛ.

Как установили правоохранители, в момент аварии 54-летний водитель был пьян. Сейчас он взят под стражу.

Ход расследования взял на контроль президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали. Он добавил, что девочкам и их семьям окажут помощь.