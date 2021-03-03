"Спутник V" одобрен в Молдавии

Национальный консультативный комитет экспертов в области иммунизации министерства здравоохранения Молдавии принял решение об использовании 10 типов препаратов от COVID-19, в том числе российского "Спутника V", сообщила пресс-служба ведомства.

"В контексте эпидемиологической ситуации 3 марта прошло заседание Национального консультативного комитета экспертов в области иммунизации, во время которого обсуждался процесс вакцинации. Члены комитета одобрили использование в Молдавии вакцин, которые получили авторизации в странах происхождения и были включены в списки ВОЗ", - говорится в сообщении.

Таким образом, в стране одобрено использование препаратов Pfizer Biontech, AstraZeneca – UK, AstraZeneca – Sk Bio, AstraZeneca – SII, Sinopharm, Sinovac, Moderna, Janssen, The Gamaleya National Center ("Спутник" V), CanSinoBio. В ведомстве добавили, что список вакцин может быть расширен.