Президент США на год продлил "крымские" санкции против России

Американский президент Джо Байден продлил еще на год действие ряда санкций, введенных ранее против России в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и в Крыму. Соответствующее уведомление Белого дома опубликовано в Федеральном реестре - сборнике документов американского правительства.

Имеются в виду антироссийские рестрикции, примененные администрацией Дональда Трампа 20 сентября 2018 года и администрацией Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года, по Крыму.

Текущий президент, по его словам, пришел к выводу, что все они должны продолжить действовать после 6 марта нынешнего года.

"Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Поэтому я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660", - цитирует слова главы государства ТАСС.