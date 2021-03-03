В Ингушетии назначили нового руководителя регионального управления Росгвардии

Исполняющим обязанности руководителя территориального управления Росгвардии назначен Микаил Буружев, сообщает пресс-служба ведомства.

Буружев был представлен главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову. В ходе встречи были обсуждены вопросы, которые стоят перед Росгвардией в республике, а также дальнейшую совместную деятельность.

"Перед вами стоит широкий спектр задач, так как Росгвардия обеспечивает безопасность и порядок в ходе самых важных событий общественной жизни региона", — отметил Калиматов.