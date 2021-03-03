Жителей Армении призвали снова надеть маски

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом Минздрав Армении призывает жителей страны снова начать носить маски. Об этом в ходе правительственного часа в парламенте заявила глава ведомства Анаит Аванесян, отвечая на вопрос депутата от партии "Просвещенной Армении" Гранта Айвазяна о том, почему полиция не штрафует за отсутствие масок.

Министр подчеркнула, что, как следует из рекомендаций международных структур, ношение масок по-прежнему необходимо. Аванесян напомнила, что осенью во время всплеска заболеваемости массовое соблюдение этой меры населением спасло ситуацию, и распространение инфекции замедлилось.

"Низкие показатели вызвали некоторое спокойствие среди населения, и многие сейчас не так последовательно надевают маски. Но за последние две недели мы наблюдаем рост заражений. Сегодня 14% тестов дали положительный результат. Поэтому я прошу и призываю вернуться к более строгому, консервативному режиму ношения масок, чтобы попытаться предотвратить распространение вируса", - цитирует главу Минздрава News.am.