Главная » Новости

Возможный замгоссекретаря США: сделаю все, чтобы остановить "Северный поток-2"

Возможный замгоссекретаря США: сделаю все, чтобы остановить &quot;Северный поток-2&quot;

Кандидат на пост первого заместителя главы Госдепартамента США Уэнди Шерман сделает все, чтобы остановить реализацию проекта "Северный поток-2", об этом она заявила на слушаниях по ее кандидатуре в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Отвечая на вопрос сенатора-республиканца от штата Техас Теда Круза, собирается ли она обеспечить противодействие российскому проекту и введение рестрикций, дипломат сказала: "Я не могу принимать такие решения в одностороннем порядке. Но я буду делать все, чтобы не допустить продвижения проекта", - пишет ТАСС.

Шерман пояснила, что администрация Байдена будет рада советам и рекомендациям сенаторов, и заверила, что будет действовать всеми возможными и законными способами над тем, чтобы заблокировать "Северный поток-2".

1420 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!