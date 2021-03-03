Возможный замгоссекретаря США: сделаю все, чтобы остановить "Северный поток-2"

Кандидат на пост первого заместителя главы Госдепартамента США Уэнди Шерман сделает все, чтобы остановить реализацию проекта "Северный поток-2", об этом она заявила на слушаниях по ее кандидатуре в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Отвечая на вопрос сенатора-республиканца от штата Техас Теда Круза, собирается ли она обеспечить противодействие российскому проекту и введение рестрикций, дипломат сказала: "Я не могу принимать такие решения в одностороннем порядке. Но я буду делать все, чтобы не допустить продвижения проекта", - пишет ТАСС.

Шерман пояснила, что администрация Байдена будет рада советам и рекомендациям сенаторов, и заверила, что будет действовать всеми возможными и законными способами над тем, чтобы заблокировать "Северный поток-2".