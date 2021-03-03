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"Грузинская мечта" согласится на повторные выборы ?

&quot;Грузинская мечта&quot; согласится на повторные выборы ?

"Грузинская мечта" может согласиться на повторные выборы, если подтвердится погрешность в ходе подсчета голосов более одного процента, заявил председатель комитета по правам человека парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе.

"Что бы ни говорилось о внеочередных выборах, вопрос довольно прост - нужно установить правду. Если выяснится, что выборы прошли плохо и была погрешность более чем на один процент, то в таком случае будут проведены повторные выборы", — приводит слова Сарджвеладзе "Спутник-Грузия".

Он также отметил, что устные заявления лидеров оппозиции о фальсификации выборов не являются достаточным условием для проведения новых парламентских выборов. По его словам, для этого необходимо правовое обоснование.

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Вестник Кавказа

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