"Грузинская мечта" согласится на повторные выборы ?

"Грузинская мечта" может согласиться на повторные выборы, если подтвердится погрешность в ходе подсчета голосов более одного процента, заявил председатель комитета по правам человека парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе.

"Что бы ни говорилось о внеочередных выборах, вопрос довольно прост - нужно установить правду. Если выяснится, что выборы прошли плохо и была погрешность более чем на один процент, то в таком случае будут проведены повторные выборы", — приводит слова Сарджвеладзе "Спутник-Грузия".

Он также отметил, что устные заявления лидеров оппозиции о фальсификации выборов не являются достаточным условием для проведения новых парламентских выборов. По его словам, для этого необходимо правовое обоснование.