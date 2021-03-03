Новак на заседании комитета ОПЕК+: риски для рынка нефти есть, но...

Россия разделяет опасения других участников ОПЕК+ относительно рисков из-за нестабильной ситуации по пандемии коронавируса в мире, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании мониторингового комитета ОПЕК+, его отрывок был показан в эфире телеканала "Россия-24".

"Я разделяю, безусловно, те опасения, которые сегодня мы слышали и были высказаны относительного того, что есть еще много неопределенностей, рисков, локдаунов. В то же время, если смотреть на ситуацию, то она гораздо лучше, чем была год назад, чем была осенью", - пояснил политик.

Новак напомнил, что в России уже регистрированы три вакцины от COVID-19, проходит активная вакцинация жителей страны.

В докладе, озвученном на заседании мониторингового комитета ОПЕК+, как пишет ТАСС, стороны призвали к "осторожному оптимизму" в ближайшие несколько месяцев.

Очередное заседание назначено на 6 апреля 2021 года.