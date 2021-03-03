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Златан Ибрагимович пригласил Хабиба Нурмагомедова в "Милан"

Златан Ибрагимович пригласил Хабиба Нурмагомедова в &quot;Милан&quot;

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу "КраСава" поделился желанием поиграть в футбол на профессиональном уровне, а также о предложениях от клубов.

По словам Хабиба, он получил предложение от эмиратского клуба "Аль-Васль" и от турецкого "Фенербахче". 

Он также отметил, что футболист "Милана" Златан Ибрагимович приглашал его в итальянский клуб. "Там дальше уже можно даже не рассматривать – я назвал Европу, Турцию и Эмираты", - сказал Хабиб.

Нурмагомедов добавил, что решил попробовать себя в футболе, потому что в ММА у него больше нет конкурентов.

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