Грузинская оппозиция устроит автопробег к Мелия в Рустави

Грузинская оппозиция завтра устроит автопробег из Тбилиси в Рустави, где расположено пенитенциарное учреждение №12, в которое был помещен под арест председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. Такое решение было принято сегодня на консультациях.

Представитель ЕНД Тина Бокучава пояснила, что намеченный на завтра же пикет Госканцелярии решили не проводить, чтобы власти не могли использовать его как предлог для срыва переговоров.

Паата Манджгаладзе, представитель партии "Стратегия Агмашенебели", заявил, что в целом по этой же причине все запланированные ранее акции протеста отложены до конца переговорного процесса, который должен завершиться через две недели, 16 марта, передает "Новости-Грузия".