Манукян готов явиться в Следком, когда ему будет удобно

Лидера армянской оппозиции Вазгена Манукяна пригласили в Следственный комитет 4 марта в 11:00 по местному времени, с целью предъявления ему обвнения и допроса в качестве обвиняемого.

Сам Манукян не удивлен полученной повесткой и намерен прийти в Следственный комитет, если ему будет удобно в указанное время, сообщает "Спутник-Армения".

"Я привык к таким бумагам и повесткам, получал их еще в 1988 году. Это им есть, что доказывать, а не мне", - сказал он.

Напомним, что Манукян получил повестку в связи с возбуждением против него уголовного дела по статье 301 (Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Армения) УК Армении за высказывания в ходе акции протеста от 20 февраля 2021 года.