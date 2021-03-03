Застрявшего в снегу сноубордиста нашли на Эльбрусе

Спасатели нашли на горе Эльбрус сноубордиста, потерявшегося сегодня вечером в горах на высоте около 4 тыс м. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

В нем говорится, что к 19:15, поисково-спасательные работы были завершены. Мужчину 1975 г.р. из Москвы, спустили на поляну Азау, медпомощь ему не потребовалась, от дальнейшей помощи он отказался.

"Интерфакс" уточняет, что сноубордист съехал с трассы, попал в непогоду и в результате застрял в глубоком снегу. Спасатели помогли ему вернуться на маркированную трассу и проводили до базы МЧС.