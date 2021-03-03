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США отказываются от насаждения демократии силой

США отказываются от насаждения демократии силой

Администрация Джо Байдена откажется от практики насаждения демократии в других странах путем "дорогостоящего" военного вмешательства и силовой смены авторитарных режимов, сказал глава Госдепартамента США Энтони Блинкен во время выступления по стратегическим приоритетам во внешней политике.

Он констатировал, что Вашингтон неоднократно обращался к этой тактике ранее.

"С какими бы благими намерениями они ни были, это не сработало", - цитирует его ТАСС.

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Вестник Кавказа

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