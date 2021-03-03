Житель Северной Осетии подозревается в незаконном обороте табачных изделий

В Северной Осетии мужчина ответит в суде за нелегальный оборот табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре 2020 года подозреваемый, купил на участке местности между станицей Змейской и селом Ставд-Дурт Кировского района у неизвестного лица более 22 тыс немаркированных пачек табачной продукции, которые перевез во Владикавказ и хранил в целях продажи.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Владикавказа.

