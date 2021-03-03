Массовое вымирание диких птиц фиксируется в Дагестане

В Аграханском заливе Дагестана и заливе "Муравейник" зафиксирована массовая гибель диких птиц. Об этом сообщил руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.

Первым трупы птиц обнаружил местный рыболов Омар Алиев. Он распространил фотографии в соцсетях, чем привлек внимание экологов и властей.

Гапизов рассказал, что на место массовой гибели были отправлены специалисты и ученые республики для взятия проб. Они нашли тушки лебедей, лысух, кряквы и селезней, передает РИА Новости.

"В данный момент рассматривается несколько версий: браконьерский отстрел, птичий мор или отравление, ждем результатов анализов", — сказал руководитель центра.