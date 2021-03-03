Грузовик протаранил "скорую" в Алматы, шестеро раненых

Крупная авария с участием "скорой" произошла в Алматы. Об этом пишут СМИ.

Как рассказали очевидцы, "скорая помощь" Hyundai H-1 двигалась на север по улице Момышулы, ее водитель собирался совершить левый поворот на улицу Монке би. При этом автомобиль ехал со включенными проблесковыми маячками на красный свет, передает Sputnik Казахстан.

В это время на запад двигалась LADA Granta, мужчина за ее рулем увидел "скорую" и затормозил, чтобы пропустить ее.

В этот же самый момент по улице Монке би на восток ехал грузовик Mazda Titan, его водитель не успел даже сбросить скорость и на полном ходу врезался в "скорую", которая от удара заехала на разделительный островок и остановилась уже на тротуаре.

Mazda Titan встал поперек дороги. Осколки попали в стоявшую поблизости LADA Granta.

В результате аварии травмы получили шесть человек: четыре человека из "скорой" - водитель, фельдшер, пассажиры - мама с ребенком, а также водитель и пассажир Mazda Titan. Всех их с переломами доставили в больницу.