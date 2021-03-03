Россельхознадзор разрешил томаты и яблоки еще 27 предприятий Азербайджана

Россельхознадзор с сегодняшнего дня разрешает поставки в Россию яблок с восьми и томатов с 19 азербайджанских предприятий. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Решение было принято под гарантии Агентства пищевой безопасности АР и по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных во время совместных видеоинспекций.

Теперь россияне смогут получить яблоки компаний из Баку, Наримановского, Губинского, Гусарского, Лянкаранского районов. Томаты получили разрешение поставлять предприятия из столицы, Ширвана, Абшеронского, Сабунчинского, Сабаилского, Шамкирского, Хазарского районов.