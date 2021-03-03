Очередная акция протеста армянской оппозиции завершилась без происшествий

Митинг противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна у здания парламента в Ереване завершился без происшествий. Об этом сообщил один из членов партии Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

"Сегодня мы завершаем нашу акцию. Будем работать с людьми в областях Армении и доносить информацию. Следующий митинг состоится в субботу", - приводит слова Манукяна ТАСС.

По неофициальным данным, в акции приняло участие около 7 тыс человек. В связи с приездом в парламент Никола Пашиняна, были стянуты значительные силы работников полиции, а также мобилизован спецназ.

Сообщается, что в настоящее время митингующие спокойно расходятся по палаткам, разбитым напротив здания парламента.