Очередная акция протеста армянской оппозиции завершилась без происшествий
Митинг противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна у здания парламента в Ереване завершился без происшествий. Об этом сообщил один из членов партии Дашнакцутюн" Гегам Манукян.
"Сегодня мы завершаем нашу акцию. Будем работать с людьми в областях Армении и доносить информацию. Следующий митинг состоится в субботу", - приводит слова Манукяна ТАСС.
По неофициальным данным, в акции приняло участие около 7 тыс человек. В связи с приездом в парламент Никола Пашиняна, были стянуты значительные силы работников полиции, а также мобилизован спецназ.
Сообщается, что в настоящее время митингующие спокойно расходятся по палаткам, разбитым напротив здания парламента.
Вестник Кавказа
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