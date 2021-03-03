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Зеленский: строительство "Северного потока – 2" является мощным ударом по Украине

Зеленский: строительство &quot;Северного потока – 2&quot; является мощным ударом по Украине

Глава Украины Владимир Зеленский считает завершение "Северного потока — 2" мощным ударом по стране. Об этом он сказал во время брифинга с участием президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Он отметил, что, если строительство "потока" можно сравнить с Крымом и Донбассом. "Кроме Донбасса и Крыма, это будет еще один, третий, а может даже четвертый удар", — приводит слова Зеленского РИА Новости.

Он добавил, что Украина вместе с ЕС и США "многое сделала" для прекращения строительства газопровода.

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Вестник Кавказа

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